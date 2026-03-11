Medvedev, 11. teniser sveta, pobedio je posle sat i 28 minuta.
Tenis
NOVAK SAZNAO POTENCIJALNOG RIVALA U ČETVRTFINALU INDIJAN VELSA! Ako Đoković sruši Drejpera, sledi nam teniski spektakl!
Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se večeras u četvrtfinale mastersa u Indijan Velsu, pošto je pobedio 44. igrača sveta Amerikanca Aleksa Mikelsena posle dva seta, 6:2, 6:4.
On je četiri puta oduzeo servis Mikelsenu, koji je napravio jedan brejk.
Medvedev će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela srpskog tenisera Novaka Đokovića i Britanca Džeka Drejpera. Taj meč neće početi pre 2.00 po srednjoevropskom vremenu.
U četvrtfinale Indijan Velsa plasirala se i Amerikanka Džesika Pegula, pobedom protiv Švajcarkinje Belinde Benčić 6:3, 7:6.
Njena protivnica biće bolja iz meča Elene Ribakine iz Kazahstana i Britanke Sonaj Kartal.
