Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, nije uspeo da izbori plasman u četvrtfinale Mastersa u Indijan Velsu.

Posle iscrpljujuće borbe Novak je doživeo poraz od Britanca Džeka Drejpera.

Masters u Indijan Velsu, Novak Đoković Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Početkom trećeg seta osvojio je Srbin jedan spektakularan poen. Posle neverovatne razmene od čak 26 udaraca Nole je uzeo poen i od umora pao na teren.

Bio je to najlepši poen na turniru, ali skupo je košta Srbina, pošto narednih 10-ak minuta nije mogao da dođe do daha. Bio je potpuno iscrpljen.

Pokušao je trener Boris Bošnjaković da ga podigne. Sugerisao mu je sa tribina da uzme vazduh i kontroliše disanje, ali njegov savet razbesneo je Srbina.

"Ne mogu da dišem, gledaš li ti meč u pi*** materinu?!" opsovao je vidno iznervirani Đoković.

Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem Izvor: Arena tenis