U jednom od najboljih mečeva sezone, posle dva i po sata nestvarne borbe na terenu, Drejper je savladao Đokovića i izborio plasman u četvrtfinale Mastersa u Indijan Velsu 2:1 (4:6, 6:4, 7:6).

Meč će ostati upamćen i po jednom spektakularnom poenu koji je pripao Novaku Đokoviću. Čak 26 nestvarnih udaraca razmenili su Srbin i Britanac. Bilo je tu svega što tenis može da ponudi - forhendi, bekhendi, lobovi... Novak je na kraju osvojio poen i od umora se srušio na zemlju, a stadion je "eksplodirao".