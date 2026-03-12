Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, završio je učešće na Mastersu u Indijan Velsu, pošto je posle iscrpljujuće borbe poražen u osmini finala od Britanca Džeka Drejpera - 2:1 (4:6, 6:4, 7:6).

1/6 Vidi galeriju Masters u Indijan Velsu, Novak Đoković Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Bio je vidno razočaran Novak nakon poraza.

"Trenutno, ne mogu da kažem da li je turnir bio dobar za mene. Osećam gorčinu posle poraza u ovakvom meču, to je očigledno. Ipak, ponosan sam na sebe kako sam se borio i kako sam dao sve od sebe na terenu. Ono čega ću se najviše sećati jeste da nisam odustao".

Pohvalio je potom 24-godišnjeg Britanca, koji je odigrao sjajan meč.

"Izgubio sam od sjajnog igrača posle teške bitke koja je trajala dva i po sata. No, naravno da sam razočaran. Upravo sam izašao sa terena i razmišljam o tome šta sam mogao bolje. Ali, bila je dobra borba", rekao je Đoković.

Meč je obeležio spektakularan poen koji je Novak osvojio početkom odlučujućeg seta. Uložio je poslednje atome snage u nestvarnoj razmeni od 26 udaraca i osvojio poen, ali to ga je kasnije skupo koštalo.

"Da, taj poen me je koštao brejka posle toga. Bilo je sjano osvojiti taj poen u tom gemu, ali sam totalno ostao bez benzina. Počeo sam da se osećam bolje kako smo se primicali kraju trećeg seta. Odigrao je loš gem kada je trebalo da zatvori meč. Borio sam se, imao sam publiku koja je stala iza mene i osetio sam energiju. Rekao sam sebi: "Možda i pobedim ovu". Bilo je jako tesno. Nekoliko nesrećnih grešaka sa moje strane. Vodio sam 4:3 u taj-brejku, bilo je 5:5 isto, ali to je tenis", priznao je Đoković.

Priznao je Novak i da je imao fizičkih problema tokom meča:

"Stomak, stomak... Pa onda problemi sa disanjem... Pa, dobro, ne bih sada da pričam o tome, ostaje žal naravno za ovakvim porazom, jedan poen, par udaraca. Nisam znao statistiku da sam osvojio jedan poen više od današnjeg protivnika, ali razočaranje ostaje. Vratio sam se u meč, publika je bila sjajna, najbolji meč ovog turnira. Kad premotam film, uvek je čovek pametniji nakon borbe. Imao sam ovakvim pobeda i poraza, tako je kako je, idemo dalje", poručio je Novak.

Pogledajte Novakovu konferenciju za medije nakon eliminacije: