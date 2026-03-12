Slušaj vest

Najbolji srpski teniser završio je učešće na Mastersu u Indijan Velsu, pošto je nakon iscrpljujuće borbe doživeo poraz od Džeka Drejpera.

Posle dva i po sata igre Britanac je slavio sa 2:1 u setovima (4:6, 6:4, 7:6).

Masters u Indijan Velsu, Novak Đoković Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Imao je Novak ozbiljnih fizičkih problema, posebno tokom trećeg seta. Nakon jednog spektakularnog ali i iscrpljujućeg poena koji je osvojio početkom odlučujućeg seta, ostao je bez goriva. U narednih 10-ak minuta jedva je dolazio do daha.

Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon meča, priznao je da mu je stomak pravio probleme.

"Stomak... Stomak mi je izazvao i probleme sa disanjem. Bilo je prilično... Ali dobro, ne bih sada o tome. Ostaje žal, naravno, jer je jedan poen, par udaraca odlučilo pobednika. Nisam ni znao podatak da sam osvojio poen više. Razočaran sam jer sam se vratio u meč kada je on servirao za pobedu u trećem setu, atmosfera je bila neverovatna, sigurno najbolji meč na turniru. Čestitam mu, ostao je miran do kraja. Šteta, kada premotam film, čovek je uvek pametniji posle bitke. Imao sam mnogo ovakvih pobeda u životu, ali i poraza. Idemo dalje", rekao je vidno utučeni Srbin.

Pogledajte Novakovu konferenciju za medije:

Novak Đoković
Novak Đoković
Novak Đoković
profimedia-1081801794.jpg

Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem Izvor: Arena tenis