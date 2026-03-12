"Stomak... Stomak mi je izazvao i probleme sa disanjem. Bilo je prilično... Ali dobro, ne bih sada o tome. Ostaje žal, naravno, jer je jedan poen, par udaraca odlučilo pobednika. Nisam ni znao podatak da sam osvojio poen više. Razočaran sam jer sam se vratio u meč kada je on servirao za pobedu u trećem setu, atmosfera je bila neverovatna, sigurno najbolji meč na turniru. Čestitam mu, ostao je miran do kraja. Šteta, kada premotam film, čovek je uvek pametniji posle bitke. Imao sam mnogo ovakvih pobeda u životu, ali i poraza. Idemo dalje", rekao je vidno utučeni Srbin.