Britanski teniser Džek Drejper rekao je danas, posle pobede nad Novakom Đokovićem u osmini finala Indijan Velsa, da je srpski igrač i dalje jedan od najboljih na svetu i "najveći svih vremena".

Drejper, branilac titule u Indijan Velsu, pobedio je Đokovića sa 4:6, 6:4, 7:6(5).

"On je i dalje jedan od najboljih tenisera na svetu. On je najveći svih vremena, on je neverovatan takmičar, neverovatan profesionalac i neko kome se svi na turu divimo. Pobediti ga na ovom terenu je neverovatno posebno", rekao je Drejper posle meča.

Drejper, koji se vraća nakon osam meseci pauze zbog povrede ruke, igraće u četvrtfinalu protiv Rusa Danila Medvedeva.

"Još uvek ne osećam da igram ni blizu onako kako želim da igram. Dobio sam ovaj meč zahvaljujući odlučnosti", rekao je Drejper.

Drejper i Medvedev su se do sada sastali samo jednom i tada, u Rimu pre dve godine, slavio je ruski teniser.

Kurir sport/Beta