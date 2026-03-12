Španac je prethodne noći zabeležio 15. uzastopni trijumf.
MOŽE LI NEKO DA ZAUSTAVI OVOG ČOVEKA?! Alkaraz gazi sve pred sobom - stradao je i Rud! Španac ne zna za poraz u 2026. godini!
Karlos Alkaraz deluje nezaustavljivo ove sezone.
U osmini finala Indijan Velsa savladao je Kaspera Ruda sa 2:0 u setovima (6:1, 7:6) i tako popravio svoj lični skor u 2026. godini na 15-0.
Masters u Indijan Velsu 2026, Karlos Alkaraz Foto: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia
Alkaras se plasirao u četvrtfinale Indijan Velsa petu godinu zaredom, ali i povećao prednost na 6:1 u međusobnim duelima protiv Ruda.
Španac je u prvom setu tri puta oduzimao servis trenutno 13. teniseru sveta, dok u drugom setu nije viđen nijedan brejk pa je rešen u taj-brejku koji je pripao Alkarasu sa ubedljivih 7:2.
Alkaras će u četvrtfinalu Indijan Velsa igrati protiv Britanca Kamerona Norija.
