Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u polufinale turnira u Indijan Velsu u konkurenciji dublova.

U prvom setu su teniserke razmenile po dva brejka, pa je taj deo igre rešen u taj-brejku koji je na kraju pripao srpsko-kazahstanskom dublu sa 7:5. Krunić i Danilina su potom u drugom setu napravile dva brejka, u četvrtom i osmom gemu, za pobedu i plasman u polufinale.