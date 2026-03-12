Poznato je i protiv koga će igrati Krunić i Danilina.
SRPKINJA U POLUFINALU MASTERSA! Aleksandra odlična i u Indijan Velsu
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u polufinale turnira u Indijan Velsu u konkurenciji dublova.
Krunić i Danilina su slavile protiv Ruskinje Mire Andreeve i Kanađanke Viktorije Mboko sa 7:6, 6:2, posle sat i 24 minuta igre.
U prvom setu su teniserke razmenile po dva brejka, pa je taj deo igre rešen u taj-brejku koji je na kraju pripao srpsko-kazahstanskom dublu sa 7:5. Krunić i Danilina su potom u drugom setu napravile dva brejka, u četvrtom i osmom gemu, za pobedu i plasman u polufinale.
Krunić i Danilina će u polufinalu Indijan Velsa igrati protiv američko-španskog dubla Nikol Melihar Martines - Kristina Bukša.
