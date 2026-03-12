Slušaj vest

Novak Đoković danas je najbolji teniser svih vremena, međutim njegov put na vrh bio je veliko iskušenje, kako za njegovu porodicu, još više za njega.

Novak Đoković je kao klinac otišao od kuće u akademiju Nikole Pilića u Minhen, a pre toga njegov otac Srđan morao je da uzme novac od zelenaša, kako bi sinu omogućio karte za put i smeštaj.

Novak Đoković je rođeni pobednik Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Večera koja se pamti

Nekako je Novak Đoković, najviše zahvaljujući veri u sebe i karakteru pobednika uspeo da ispliva. Da etablira sebe kao najboljeg u tenisu i to u naikada većoj konkurenciji, jer je do trofeja morao da dolazi preko asova kakvi su Rafael Nadal i Rodžer Federer.

Možda je najbolji sliku o tome kakav je Novak Đoković bio kao mlad teniser, izneo je Čileanac Paul Kapdevil, koji se družio sa Srbinom kada su obojica bili na početku karijere.

- Sećam se da smo izašli da jedemo jednom, a on je imao samo tri evra u džepu. Seli smo u restoran u Nemačkoj i rekao mi je "Paul, ja častim. Da li znaš da ću biti svetski broj jedan? Biću zvezda" - otkrio je Paul Kapdevil u TV emisiji "En Cancha".

Paul Kapdevil sa Novakom Đokovićem Foto: Printskrin/Instagram

Jastog, biftek, vino, pa 300 evra

Nije trebalo Čileancu postavljati pitanja, očigledno je dobro poznavao Novaka kad je bio mlad.

- Počeli smo da naručujemo. On je uzeo jastoga, pa biftek. Pitao me je, da li želim vino? "Pričaš sa prvim reketom sveta, oboriću sve rekorde". Račun je stigao – 300 evra! Pitao sam ga kako će da plati, rekao je da ne brinem. Nekako je uspeo, iako kod sebe nije imao ništa.

Teško detinjstvo

Posle obilne večere Srbin i Čileanac stigli su u hotel. I tada je Novak rekao Paulu, što je ovaj dobro zapamtio. Bile su to reči koje su po Kapdevilu bile glavni razlog budućeg uspeha Đokovića.

- Znaš šta, Paul? Da li znaš zašto ću srušiti svaki rekord i biti najbolji? Jer sam radio stvari koje ti nisi. Morao sam da sahranjujem drugare iz škole tokom rata. Znam kako je podići se iz nemaštine, vi momci to niste iskusili. To me je učinilo veoma snažnim - prisetio se Kapdevil večere sa Novakom koju je više nego dobro usekao u vlastito sećanje.

Paul Kapdevil radi kao trener i stručni konsultant na TV Foto: Printskrin/Instagram

Vera u sebe

Novak Đoković je verovao u sebe. Njegov karakter pobednika nikada nije bio sporan. Uradio je ono, što niko do njega nije očekivao. Oborio sijaset rekorda i postavio sva važna teniska dostignuća, kao parametar mladim igračima.

Osvojio je Srbin najviše velikih turnira, čak 24 grendslema i bio broj jedan na ATP listi duže od bilo koga drugog. Dve decenije traje njegova teniska karijera, na opšte zadovoljstvo širokom auditorijuma.

