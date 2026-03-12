Slušaj vest

Teniska legenda Rodžer Federer ušao je na listu najbogatijih ljudi na svetu za 2026. godinu, objavio je Forbs.

Jedan od najboljih tenisera svih vremena, osvajač 20 grend slem titula, 103 titule u karijeri i čovek koji je 310 nedelja proveo na prvom mestu ATP liste, stekao je do sada bogatstvo od približno 1.1 milijarde američkih dolara.

Naravno, radi se o sumi koju je zaradio na terenu kao sportista, ali i kao biznismen van terena kroz sponzorstva ili ulaganja.

Federer je tek jedan od retkih sportista na listi onih koji su prešli magičnu granicu od zarađenih milijardu dolara. Tačnije, tek je sedmi sportista kome je to uspelo. Pre njega je to pošlo za rukom samo golferu Tajgeru Vudsu, bokseru Flojdu Mejvederu mlađem, košarkašima Medžiku Džonsonu, Majklu Džordanu i Lebronu Džejmsu i fudbaleru Kristijanu Ronaldu.

Smatra se da su, kada je svet tenisa u pitanju, iza Federera Novak Đoković sa oko 500 miliona dolara bogatstva, Rafael Nadal sa oko 400 miliona, Serena Vilijams sa oko 350 miliona.