U romantičnom ambijentu pored bazena, uz brdo cveća i sveća, poznati milioner pao je na kolena i pitao slavnu Beloruskinju da li bi htela da bude njegova žena. Arina je odmah rekla "da".

Nakoliko dana kasnije, Arina je još jednom pokazala svoju harizmatičnu i opuštenu stranu na turniru u Indijan Velsu. Tokom jednog od treninga, publika joj je bacila veo i buket cveća, što je izazvalo osmehe i aplauze među prisutnima.

Sabalenka je trenutak iskoristila za šalu, a sve je to na račun nedavne prosidbe koju joj je uputio brazilski biznismen. Njena spontanost i smisao za humor dodatno su oduševili fanove, pokazujući da van terena Arina zna kako da osvoji pažnju i srca publike, baš kao što to čini i na teniskom terenu.

Ko je Jorgos Frangulis?

Frangulis je osnivač brenda superhrane Oakberi, poznatog po acai proizvodima, koji ima više od 700 prodavnica širom sveta. Pored poslovnog uspeha, Jorgos je i strastveni ljubitelj automobilskih trka i učestvuje u Porsche GT3 Cup Challenge takmičenjima.

Arina i Jorgos često dele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a on je redovan gost na njenim mečevima.

Rođen je i odrastao u Sao Paulu, ali njegova porodica poreklom je iz Soluna u Grčkoj. Studirao je pravo na univerzitetu Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), ali nikada nije polagao pravosudni ispit.

- Uvek sam znao da neću biti advokat. Pravo sam upisao jer sam smatrao da mi može pomoći u bilo kojoj oblasti. Ono što sam zaista želeo bilo je da budem preduzetnik - rekao je za Forbes Brazil.

Nakon diplomiranja 2014. godine, preselio se prvo u Majami, a zatim u Venis Bič, Kalifornija.