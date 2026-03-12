Meč je trajao sat i 23 minuta.
ZVEREV SE PROŠETAO DO POLUFINALA INDIJAN VELSA: Nemac u dva seta počistio Artura Fisa
Četvrti teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale turnira u Indijan Velsu, pošto je u četvrtfinalu pobedio 32. igrača sveta Francuza Artura Fisa posle dva seta, 6:2, 6:3.
Zverev je četiri puta uzeo servis francuskom teniseru, dok Fis nije osvojio nijedan brejk.
Zverev će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između drugog tenisera sveta Italijana Janika Sinera i 27. igrača sveta Amerikanca Lernera Tijena.
