Slušaj vest

Četvrti teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale turnira u Indijan Velsu, pošto je u četvrtfinalu pobedio 32. igrača sveta Francuza Artura Fisa posle dva seta, 6:2, 6:3.

Zverev je četiri puta uzeo servis francuskom teniseru, dok Fis nije osvojio nijedan brejk.

Zverev će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između drugog tenisera sveta Italijana Janika Sinera i 27. igrača sveta Amerikanca Lernera Tijena.

(Beta)

Ne propustiteTenisHIT! SABALENKA NAPRAVILA ŠOU NA INDIJAN VELSU - OBUKLA SE KAO MLADA I NAPRAVILA FEŠTU! Stavila veo na glavu, uzela bidermajer i nasmejala ceo svet! FOTO
profimedia-1082062837.jpg
TenisRODŽER FEDERER MEĐU NAJBOGATIJIM LJUDIMA NA SVETU: Bivši švajcarski teniser poseduje ogromno bogatstvo! Na listi tek 7 sportista
Rodžer Federer
TenisNOVAK PRIZNAO "MORAO SAM DA SAHRANJUJEM DRUGARE IZ ŠKOLE TOKOM RATA" Nekadašnji teniser otkrio strogo čuvanu Đokovićevu tajnu!
Novak Đoković
TenisSRPKINJA U POLUFINALU MASTERSA! Aleksandra odlična i u Indijan Velsu
Aleksandra Krunić

Navijači Lila bakljama gađaju svoje fudbalere Izvor: Kurir