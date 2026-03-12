Sabalenka će u polufinalu igrati protiv pobednice duela između 14. teniserke sveta Čehinje Linde Noskove i 112. igračice sveta Australijanke Talije Gibson
Tenis
BELORUSKINJA U POLUFINALU INDIJAN VELSA: Sabalenka sa velom bacala bidermajer, a onda deklasirala desetu igračicu sveta
Slušaj vest
Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u polufinale turnira u Indijan Velsu, pošto je večeras u četvrtfinalu pobedila 10. igračicu sveta Kanađanku Viktoriju Mboko posle dva seta, 7:6, 6:4.
Arina Sabalenka nosi veo na treningu Foto: Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Meč je trajao sat i 51 minut.
Sabalenka, koja se na treningu pre meča pojavila sa velom i bidermajerom, uvežbavajući pokrete za venčanje, je jedini brejk na meču osvojila u petom gemu drugog seta.
Sabalenka će u polufinalu igrati protiv pobednice duela između 14. teniserke sveta Čehinje Linde Noskove i 112. igračice sveta Australijanke Talije Gibson.
Reaguj
Komentariši