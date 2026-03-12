Slušaj vest

Aleksandra Krunić i Ana Danilina plasirale su se u finale Indijan Velsa u ženskom dublu pošto su sa 2:0, po setovima 6:3, 6:4 savladale Kristinu Buksu iz Španije i Nikol Meličar-Martinez iz SAD.

Prvi set pripao je Danilinoj i Krunićevoj, koje su u prvom setu napravile tri brejka.

U drugom setu viđena je velika borba, imale su zaostatak od jednog brejka, ali su od rezultata 4:2 ušle u veliku seriju, dobile naredna četiri gema i plasirale se u finale.

Rivalke u finalu biće pobednički dubl iz para Sara Erani i Jasmin Paolini - Katerina Sinijakova i Tejlor Taunsend.