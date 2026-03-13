Slušaj vest

Medvedev je u četvrtfinalu pobedio Džeka Drejpera u dva seta rezultatom 6:1, 7:5, a tokom susreta je dobio glasne zvižduke navijača, kao i negodovanje od strane britanskog tenisera.

Razlog je odluka da traži od sudije video proveru jedne situacije.

Naime, pri rezultatu 5:5 u drugom setu, na servisu Rusa je Drejper imao 0:15. Drugi poen u tom gemu je pripao Medvedevu zbog ometanja usred poena.

Danil je tražio proveru snimka zbog poteza rukom koji je njegov protivnik napravio, a posle gledanja snimka doneta je odluka o dodeljivanja poena Medvedevu.

Ono što je posebno izazvalo bes navijača, ali i nezadovoljstvo Drejpera jeste činjenica da je prošlo nekoliko udaraca do trenutka kada je Medvedev uputio žalbu.

Usledila je kratka rasprava Drejpera i sudije, ali i pitanje.

"Da li te je to omelo?", pitao je Britanac protivnika i dobio sledeći odgovor: "Pomalo".

"Nema šanse da ga je dovoljno ometalo, u pravilniku piše da, ako promaši naredni udarac... onda bih to razumeo, ali mi smo odigrali još dva udarca. Teniseri to rade stalno", rekao je Drejper sutkinji.

Na kraju meča je došlo do razgovora na mreži.

"Ako si ljut na mene, izvini. Razumeću", rekao je Medvedev i dobio odgovor:

"Sve što hoću da kažem je da nisam uradio dovoljno u tom momentu".

Medvedev će u polufinalu igrati protiv Karlosa Alkaraza.

