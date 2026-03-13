"SMEŠNO JE?! POGLEDAJ ME U LICE I SMEJ SE!" Bosanski teniser napao rivala usred meča: Snimak sve šokirao, malo je falilo da situacija eskalira (VIDEO)
Teniser iz Bosne i Hercegovine, Damir Džumhur, ponovo je napravio haos.
Ovog puta našao se u centru pažnje na čelendžeru u Kap Kani u Dominikanskoj republici, a sve posle rasprave sa 21-godišnjim protivnikom iz Hongkonga, Kolmanom Vongom.
Haos je nastao tokom trećeg seta kada je Vong stigao do brejka i to posle duple servis greške Džumhura. Vong je proslavio poen, a Džumhur je podivljao i prišao mu je usred meča, u pauzi između gemova, te započeo raspravu.
- Da, na duplu servis grešku? Smešno je, zar ne? Pogledaj me u lice i smej se - grmeo je Bosanac na svog rivala.
Vong je ostao miran, a posle intervencije arbitra meč se nastavio. Džumhur je na kraju poražen sa 3:6, 6:4, 6:2, a Vong je priznao da je ovu reakciju rivala mogao da očekuje.
- Znao sam šta da očekujem. Mnogi znaju kakav može da bude - zaključio je on.
Pogledajte kako je ovaj haos izgledao:
BONUS VIDEO:
Damir Džumhur