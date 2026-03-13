Slušaj vest

Novak Đoković jedan je od najvećih tenisera u istoriji ovog sporta, a pored toga što je na terenu pružao sjajne partije, srpski as veliku borbu vodio je i za svoje kolege i to van terena.

Tako nešto nije mogao da razume argentinski teniser, Federiko Korija, koji je velikom intervjuu za "Clay" otkrio neke neverovatne detalje Novakove borbe u okviru organizacije PTPA (Asocijacije profesionalnih tenisera).

- Nisam mogao da razumem: Đoković je trošio energiju i entuzijazam na to da svi teniseri imaju bolje uslove. Taj čovek je konstantno slao poruke u WhatsApp grupama, pozivao ljude na sastanke i pokušavao da probudi interesovanje, a sve to dok je igrao da postane najbolji teniser svih vremena - počeo je priču Korija, pa dodao:

- Kad god razgovarate sa nekim teniserom, on će o Novaku govoriti samo u superlativima. Skoro svi u teniskom svetu znaju ili su videli iz prve ruke da se on oduvek borio za prava svojih kolega, kako bi više ljudi moglo da živi od tenisa.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Posle svega, Novak se distancirao od priče za koju se mnogo borio.

- Očigledno je da je bilo stvari koje mu se nisu dopale, ili je osetio da nema podršku, ili je jednostavno sagoreo. Video sam to svojim očima, niko nije morao da mi priča: uvek je bio neverovatno strastven oko toga. Verovatno je video da se stvari na turu popravljaju i rekao: "U redu, to je to, završio sam" - smatra Korija, pa dodaje kako se Đokovićeva borba isplatila:

- Nagradni fondovi rastu, više ljudi može da živi od tenisa, a drugi više ne gube toliko novca. Taj napredak je primetan poslednjih godina, a Novakova presija na ATP je to pokrenula.

Govorio je u istom intervjuu Federiko Korija i o velikim teniskim rivalstvima koje je Novak "pokvario".

- Narod žudi za rivalstvima. Imali smo Sampras-Agasi, pa Federer-Nadal. Onda se pojavio "treći negativac", Đoković. Navijači Federera i Nadala su bili žestoki rivali, a onda su se odjednom udružili i okrenuli protiv Novaka - zaključio je on.

BONUS VIDEO: