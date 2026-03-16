Kecmanović, 58. igrač sveta, biće jedini srpski teniser koji će nastupati na mastersu u Majamiju
Tenis
MASTERS U MAJAMIJU: Kecmanović protiv Majhšaka u prvom kolu
Slušaj vest
Srpski teniser Miomir Kecmanović će u prvom kolu mastersa u Majamiju igrati protiv 57. igrača sveta Poljaka Kamila Majhšaka, odlučeno je danas žrebom.
Miomir Kecmanović Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Pobednik duela između srpskog i poljskog tenisera će u drugom kolu igrati protiv 21. igrača sveta Amerikanca Lernera Tijena.
Kecmanović, 58. igrač sveta, biće jedini srpski teniser koji će nastupati na mastersu u Majamiju, koji je ;na programu od 18. do 29. marta.
Reaguj
Komentariši