Srpska teniserka Lola Radivojević nije uspela da se plasira u finale kvalifikacija za turnir u Majamiju.
PORAZ SRPSKE TENISERKE U MAJAMIJU! Lola stala na korak do finala kvalifikacija
Lola je izgubila od 120. teniserke sveta Sinje Kraus iz Austrije posle dva seta rezultatom 6:7, 3:6.
Radivojević, 144. teniserka sveta, izgubila je posle sat i 45 minuta.
Teniserke su u prvom setu napravile po tri brejka i odigran je taj-brejk, koji je Kraus dobila 7:4.
Kraus je u drugom setu povela 3:1 i 4:2, sačuvala je prednost brejka i posle prve meč lopte plasirala se u finale kvalifikacija.
Njena protivnica biće Darja Semenistaja iz Letonije.
