Nekadašnji australijski reprezentativac hrvatskog porekla Marinko Matošević suspendovan je na četiri godine zbog dopinga, nakon što je opsežna istraga otkrila ozbiljna kršenja antidoping pravila u tenisu.

Ovaj slučaj spada među najkontroverznije u poslednjih nekoliko godina, jer teniser nije pao na klasičnom doping testu, već je razotkriven kroz dokaze i komunikaciju.

Suspenzija za Marinka Matoševića stupila je na snagu 16. marta 2026. godine i trajaće do 2030, a uključuje potpunu zabranu učešća u profesionalnom tenisu.

Ko je Marinko Matošević?

Marinko Matošević je rođen 8. avgusta 1985. godine u mestu Jajce u Bosni i Hercegovini.

Ima hrvatsko poreklo, a njegovi roditelji Branko i Ljubica su se preselili u Melburn kada je bio mali.

Trenirao je fudbal, ali je ipak odabrao tenis. Najbolji plasman mu je 39. mesto na ATP listi

Istraga umesto doping testa

Za razliku od tipičnih slučajeva dopinga u tenisu, Marinko Matošević nije bio pozitivan na testiranju. Umesto toga, antidoping organi su pokrenuli istragu 2024. godine, fokusirajući se na period od 2018. do 2020.

Kroz detaljnu analizu komunikacije i drugih dokaza, utvrđeno je da je Matošević bio umešan u više kršenja pravila. Ovakav način otkrivanja dopinga sve je češći u modernom sportu, gde se ne oslanja isključivo na testiranje.

Tokom postupka, Marinko Matošević priznao je deo optužbi vezanih za doping u tenisu. Naveo je da je pred kraj karijere obavio transfuziju krvi, što predstavlja jedan od najtežih oblika dopinga.

Ovaj potez opisao je kao „katastrofalnu odluku“, ističući da se zbog toga povukao iz profesionalnog sporta. Ipak, priznanje nije značajno ublažilo kaznu.

Šta je krvni doping?

Krvni doping, koji je koristio Marinko Matošević, podrazumeva transfuziju krvi radi povećanja izdržljivosti i performansi.

Ova metoda je retka u tenisu, ali se smatra izuzetno ozbiljnim prekršajem antidoping pravila. Upravo zbog toga, slučaj Marinka Matoševića izazvao je veliku pažnju javnosti i sportskih institucija.

Istraga je pokazala da Marinko Matošević nije bio samo učesnik u dopingu, već i deo šireg problema u tenisu.

Prema dostupnim informacijama, on je pomagao drugim igračima u dopingu, davao savete kako da se izbegnu doping kontrole i učestvovao u aktivnostima koje narušavaju integritet sporta. Ove optužbe značajno su uticale na visinu kazne.

Totalna zabrana i oduzimanje nagrada

Pored četvorogodišnje suspenzije, Marinko Matošević suočava se i sa dodatnim sankcijama. Poništeni su rezultati iz perioda kada je kršio pravila, oduzet mu je deo novčanih nagrada, zabranjeno mu je da igra, trenira ili učestvuje u tenisu na bilo koji način.

Ove mere predstavljaju standardnu praksu u slučajevima ozbiljnog dopinga u tenisu.

Slučaj Marinka Matoševića pokazuje da se doping u tenisu više ne otkriva samo kroz testove, već i kroz istrage i analizu podataka.

Suspenzija na četiri godine šalje jasnu poruku svim sportistima da kršenje antidoping pravila, bez obzira na način, nosi ozbiljne posledice.

