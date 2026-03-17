NADAL POSLAO JASNU PORUKU: Ne slažem se sa Alkarazom oko toga!
Karlos Alkaraz zabeležio je prvi poraz ove sezone i u polufinalu Indijan Velsa ispao je od Danila Medvedeva.
Posle tog neuspeha, Alkaraz je istakao kako je umoran jer mu konstantno meta stoji na leđima i kako mora da igra protiv raznih "Rodžera Federera", jer protivnici od njega izvlače maksimum skoro uvek.
Ipak, sa ovom konstatacijom nije se složio Toni Nadal, stric i bivši trener legendarnog Rafaela Nadala.
- Ne radi se o tome da vam je meta na leđima. Ne slažem se sa Alkarazom oko toga. Kada neko igra bolje od vas, vi znate da morate da preuzmete veći rizik. Alkaraz je bolji od Medvedeva. Nije da je Medvedev više motivisan od Alkaraza, on samo zna da mora da uradi nešto više da bi ga pobedio. Nije u tome da se borite protiv Alkaraza, u tome je da se borite protiv najboljeg. U ovom momentu, on je najbolji - istakao je on.
Alkaraz se trenutno nalazi u Majamiju gde je slobodan u prvom kolu, a u drugom ga čeka potencijalna mina i sudar sa talentovanim Žoaom Fonsekom.
