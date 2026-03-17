Karlos Alkaraz zabeležio je prvi poraz ove sezone i u polufinalu Indijan Velsa ispao je od Danila Medvedeva.

Posle tog neuspeha, Alkaraz je istakao kako je umoran jer mu konstantno meta stoji na leđima i kako mora da igra protiv raznih "Rodžera Federera", jer protivnici od njega izvlače maksimum skoro uvek.

Ipak, sa ovom konstatacijom nije se složio Toni Nadal, stric i bivši trener legendarnog Rafaela Nadala.

- Ne radi se o tome da vam je meta na leđima. Ne slažem se sa Alkarazom oko toga. Kada neko igra bolje od vas, vi znate da morate da preuzmete veći rizik. Alkaraz je bolji od Medvedeva. Nije da je Medvedev više motivisan od Alkaraza, on samo zna da mora da uradi nešto više da bi ga pobedio. Nije u tome da se borite protiv Alkaraza, u tome je da se borite protiv najboljeg. U ovom momentu, on je najbolji - istakao je on.

Karlos Alkaraz, Indijan Vels Foto: George Walker/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Alkaraz se trenutno nalazi u Majamiju gde je slobodan u prvom kolu, a u drugom ga čeka potencijalna mina i sudar sa talentovanim Žoaom Fonsekom.

Ne propustiteTenisĐOKOVIĆ U PROBLEMU! Novak zadržao treće mesto, ali ima ozbiljne izazivače
Novak Đoković
TenisALKARAZ OSTAO U ŠOKU POSLE ELIMINACIJE! Španac priznao šta ga je iznenadilo - ovakvog Medvedeva nikada nije video, a evo šta kaže o prekidu impresivnog niza!
Karlos Alkaraz
TenisŠOK - ALKARAZ ELIMINISAN: Prvi poraz Španca posle 119 dana, Novakov čudesan rekord ostaje san za Karlitosa! (VIDEO)
Karlos Alkaraz
TenisMOŽE LI NEKO DA ZAUSTAVI OVOG ČOVEKA?! Alkaraz gazi sve pred sobom - stradao je i Rud! Španac ne zna za poraz u 2026. godini!
Karlos Alkaraz

BRAJOVIĆ IZ MONTE KARLA ZA KURIR TELEVIZIJU O MEČU I ALKARAZU: Novaku Đokoviću sada nije lako da ovo gleda, ali... Izvor: Kurir televizija