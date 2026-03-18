Medvedev je plasmanom u finale mastersa u Indijan Velsu obezbedio povratak u top 10, tačnije skok za jednu poziciju, pa sada zauzima 10. mesto na ATP listi.

Mučio se u poslednje vreme, ali ove sezone već ima dve titule (Brizbejn i Dubai) i već je popravio prošlosezonski učinak kada je podigao pehar samo u Almatiju.

U polufinalu Indijan Velsa je pobedio Karlosa Alkaraza, nakon čega je poražen u borbi za trofej od Janika Sinera.

Siner - Medvedev, finale Indijan Velsa

Nakon finala Medvedev je otkrio da je nedavno imao određene probleme.

"Pre turnira u Dubaiju, nisam mogao da ubacim nijednu lopticu u teren. Verovatno je bilo slično onome što mi se dogodilo pre US opena, u Sinsinatiju. Pitao sam se: 'Šta se dešava?'. U Dubaiju sam uspeo da povratim malo samopouzdanja i zato ću probati da nastavim u tom ritmu u Majamiju", rekao je Medvedev.

Kaže da se to već dešavalo ranije.

"Ako pogledate 2019, 2020, 2021. i 2023. godinu, bilo je mečeva, turnira, trenutaka kad se sve raspalo. Morate da nastavite da radite i istrajavate. Što više dobrih rezultata, kao u Indijan Velsu i Dubaiju, to se više penjete na rang-listi. Veće su vam šanse da pobedite Karlosa, Janika i druge sjajne igrače. To je ono što ću probati da uradim, posebno u Majamiju sledeće nedelje", poručio je Danil Medvedev.

