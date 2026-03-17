Novak Đoković odlučio je da ne igra na mastersu u Majamiju, zbog povrede desnog ramena, koju je zaradio u Indijan Velsu.

Ukoliko je povreda teže prirode, teniski analitičari smatraju da bi Nole mogao da propusti celu sezonu na šljaci i da uopšte ne zaigra na Rolan Garosu

Novak Đoković ima tri grendslema sa Rolan Garosa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Majami će ga skupo koštati

Novak Đoković će zbog neigranja u Majamiju ostati bez 650 poena na ATP listi, jer je prošle godine na ovom mastersu igrao finale protiv Čeha Jakuba Menšika, koje je izgubio. To znači da bi Aleksandar Zverev u slučaju dobrog rezultata mogao da mu preotme treću poziciju.

Odluku Novaka Đokovića komentarisali su bivši teniseri, danas analitičari Martina Navratilova i Tim Henman.

- Vremenski uslovi prave haos na turniru. Zaista je loše što Novak, prošlogodišnji finalista i najveći svih vremena, ne može da igra - izjavila je Navratilova i dodala:





- Nadamo se da će sve biti u redu sa njegovim ramenom, mada smatram da mu je potrebno više mečeva pre grendslem turnira, kako bi ušao u pravi ritam.

1/8 Vidi galeriju NOVAK IZGUBIO TONU ŽIVACA, PA RAZBIO MAĐARA! Đoković se nervirao i vikao na Ivaniševića, a onda FURIZNO do 3. kola Rolan Garosa Foto: David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Englez voli da mrači

Englez Tim Henman izneo je više nego mračnu projekciju, vezano za Novaka Đokovića.



- Đoković je postao veoma selektivan u pogledu turnira koje igra. Šljaka je fizički najzahtevnija podloga i pitanje je, da li će on uopšte igrati nešto pre Rolan Garosa, ili će se možda u potpunosti fokusirati na sezonu na travi i Vimbldon - smatra Henman.

Novak Đoković igrao je prošle godine promenjivo na šljaci, ali se ne može reći da nije bio konkurentan. U Monte Karlu i Madridu ispadao je u uvodnim rundama od Alehandra Tabilja i Matea Arnaldija.

Uvek je bio inspirisan na Rolan Garosu - Novak Đoković Foto: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia

Opet, do svog 100. trofeja došao je na šljaci u Ženevi, kada je pobedio Huberta Hurkača sa 2:1 (5:7, 7:6, 7:6). Na Rolan Garosu je 2025. stigao do polufinala, gde je u dramatičnom meču izgubio od Janika Sinera.

Novak Đoković je trostruki šampion na Rolan Garosu. Pre deset godina bio je bolji od Endija Marija sa 3:1, 2021. od Stefanosa Cicipasa sa 3:2 i 2023. od Kaspera Ruda sa 3:0. Igrao je još četiri puta u finalu, ali je tri puta poražen od Rafaela Nadala (2012, 2014, 2020), a jednom od Stanislasa Vavrinke (2015).