Slušaj vest

Izjava organizatora WTA turnira u Dubaiju razbeslela je najbolju teniserku sveta Arinu Sabalenku.

Beloruskinja je stigla u Majami spremna da nakon Indijan Velsa napadne još jednu Masters titulu.

Sabalenka osvojila titulu u Indijan Velsu!

Održala je konferenciju za medije, na kojoj je govorila o brojnim temama.

Zamolili su novinari Arinu da prokomentariše i izjavu direktora turnira u Dubaiju Salaha Talaka, koji je nedavno isprozivao slavnu teniserku jer je u zadnji čas odustala od učešća na tom turniru.

Talak je rekao da WTA treba da zaštiti turnire i ubuduće kažnjava takve odluke:

"Da razmisli dvaput pre nego što se povuče".

Njegov izjava nije se dopala Sabalenki, koja je poručila Talaku da će razmisliti dvaput - da li će ikada ponovo zaigrati tamo.

"Mislim da je to smešno. Nije se pokazao baš u najboljem svetlu. Tužno je to što se direktori turnira ne zalažu za veću odbranu tenisera. Bitni su samo sami sebi i bitan im je turnir i to je to. Komentar je smešan. Nisam sigurna da ikada želim da dođem više tamo posle takvog komentara. Moje mišljenje je da je to previše", poručila je Sabalenka.

Arina Sabalenka i Svitolina se ne rukuju