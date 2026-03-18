Srpski teniser Hamad Međedović propustio je masterse u Indijan Velsu i Majamiju.

Ne zato što nije želeo da igra na tim turnirima, već zato što je agencija koja brine o njemu napravila neverovatnu i neoprostivu grešku.

Nije mu se dalo - Hamad Međedović Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prosto za nepoverovati

Građani Srbije ne mogu da uđu u Sjedinjene Američke Države bez vize. Agencija koja zastupa Hamada Međedovića zaboravila je da aplicira za vizu, tako da je srpski teniser ostao bez mogućnosti da se pojavi na turnirima u SAD. Užasan propust i amaterski pristup koji će Međedovića koštati velikog broja bodova, ali i ugleda u međunarodnim vodama.



Hamadu Međedoviću sada ostaje jedino da trenira i da se ne sekira. Moraće da sačeka početak sezone na šljaci koja počinje turnirom u Napolju od 23. do 29 marta. Potom slede turniri jačih kategorija - Marakeš, Monte Karlo, Madrid, Rim i drugi grendslem u sezoni Rolan Garos, koji je na programu 25. maja.

Nazadovanje na ATP listi



Od početka 2026. Hamad Međedović učestvovao je na sledećim turnirima - Oklandu, grendslemu Australijan open, Monpeljeu i Roterdamu. Trenutno zauzima 115. mesto na ATP listi, a shodno tome da nije igrao u prethodnih mesec dana jasno je da će nazadovati.

Nije poznato kakav će epilog biti između Hamada Međedovića i agencije koja ga zastupa, odnosno da li će srpski teniser zbog ovog propusta raskinuti saradnju.



