Srpski teniser Hamad Međedović propustio je masterse u Indijan Velsu i Majamiju.

Ne zato što nije želeo da igra na tim turnirima, već zato što je agencija koja brine o njemu napravila neverovatnu i neoprostivu grešku.

Hamad Međedović

Prosto za nepoverovati  

Građani Srbije ne mogu da uđu u Sjedinjene Američke Države bez vize. Agencija koja zastupa Hamada Međedovića zaboravila je da aplicira za vizu, tako da je srpski teniser ostao bez mogućnosti da se pojavi na turnirima u SAD. Užasan propust i amaterski pristup koji će Međedovića koštati velikog broja bodova, ali i ugleda u međunarodnim vodama.


Hamadu Međedoviću sada ostaje jedino da trenira i da se ne sekira. Moraće da sačeka početak sezone na šljaci koja počinje turnirom u Napolju od 23. do 29 marta. Potom slede turniri jačih kategorija - Marakeš, Monte Karlo, Madrid, Rim i drugi grendslem u sezoni Rolan Garos, koji je na programu 25. maja.

Meč drugog kola AO, Međedović - De Minor

Nazadovanje na ATP listi  


Od početka 2026. Hamad Međedović učestvovao je na sledećim turnirima - Oklandu, grendslemu Australijan open, Monpeljeu i Roterdamu. Trenutno zauzima 115. mesto na ATP listi, a shodno tome da nije igrao u prethodnih mesec dana jasno je da će nazadovati.

Nije poznato kakav će epilog biti između Hamada Međedovića i agencije koja ga zastupa, odnosno da li će srpski teniser zbog ovog propusta raskinuti saradnju.

Ne propustiteTenisKAD TE SREĆA POGLEDA: Hamad Međedović u glavnom žrebu Roterdama
TenisMEĐEDOVIĆ BEZ GLAVNOG ŽREBA U ROTERDAMU: Hamad poražen od 219. igrača na ATP listi
TenisŠOK! HAMAD MEĐEDOVIĆ NE IGRA U DEJVIS KUPU! Viktor Troicki otkrio sastav Srbije, evo zbog čega nema ovih tenisera!
TenisDE MINOR OTKRIO KAKO JE PREOKRENUO, PA POBEDIO HAMADA NA AUSTRALIJAN OPENU! Priznao šta ga je veoma frustriralo, evo kako je uspeo da dođe do trijumfa!
Hamad i Djokovic trening