SRBIN ISPUSTIO PREDNOST! Poraz Kecmanovića na startu Mastersa u Majamiju!
Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Masters turnira u Majamiju, pošto je prošle noći izgubio od Poljaka Kamila Majhšaka sa 6:4, 3:6, 1:6.
Meč Kecmanovića i Majhšaka, 58. i 57. tenisera sveta, trajao je dva sata.
Kecmanović je prvi stigao do brejka u prvom setu i poveo sa 2:1, ali je Majhšak odmah odgovorio i izjednačio na 2:2. Ipak, srpski teniser je novim brejkom u petom gemu ponovo stigao do prednosti i nije je ispuštao do kraja seta.
U nastavku meča, Poljak je zaigrao bolje i stigao do preokreta. Majhšaku je za osvajanje drugog seta bio dovoljan samo jedan brejk koji je napravio u drugom gemu, dok je u trećem setu tri puta oduzeo servis Kecmanoviću.
Majhšak će u narednom kolu Majamija igrati protiv američkog tenisera Lernera Tijena.