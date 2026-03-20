Poljska teniserka Magda Linet pobedila je prošle noći u drugom kolu turnira u Majamiju sunarodnicu i treću igračicu sveta Igu Švjontek!

Linet je posle preokreta slavila rezultatom 2:1 u setovima (1:6, 7:5, 6:3).

Šokantna eliminacija Ige Švjontek

Švjontek je dominirala u prvom setu, dva puta je napravila brejk i osvojila 88 poena na svoj prvi servis. Linet je izjednačila na 1:1 napravivši odlučujući brejk u 12. gemu drugog seta, kada je iskoristila prvu set loptu.

Trenutno 50. teniserka sveta je povela 5:2 u trećem setu, Švjontek je potom u osmom gemu spasila dve meč lopte, pa još dve u devetom, ali nije uspela i petu.

"Prestala sam da radim taktički bilo šta dobro... Jednostavno je bio loš meč za mene u drugom i trećem setu. Moram da radim na tome da se oporavim, jer nisam osetila takve stvari već pet godina... Pokušaću da shvatim šta se dešava", rekla je Švjontek posle meča.

Linet će u narednom kolu Majamija igrati protiv Filipinke Aleksandre Ijale.

Plasman u treće kolo turnira u Majamiju obezbedila je Ruskinja Mira Andreeva koja je sa 6:1, 6:7, 6:1 pobedila Amerikanku Makartni Kesler. Naredna protivnica desetoj igračici sveta biće Čehinja Mari Bouzkova.

Beta