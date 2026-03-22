ČUVENI TENISKI TRENER ŠOKIRAO SVET! POTPUNO JE OTPISAO ĐOKOVIĆA! Otkrio ko je po njemu sada "treći čovek" - evo ko samo može da zapreti Alkarazu i Sineru!
Poznati teniski trener Patrik Muratoglu trenutno vidi Danila Medvedeva kao najveću pretnju vodećem dvojcu svetskog tenisa, koji čine Karlos Alkaraz i Janik Siner.
Iako je ruski as duže vreme bio van pravog ritma i prepoznatljive forme, ove sezone se vratio u sam vrh, osvojio je dve titule i stigao do finala Indijan Velsa, čime je ponovo skrenuo pažnju na sebe.
"Treći čovek. Da li je Medvedev zvanično ušao ponovo u Top 3 konverzaciju?", pita se Patrik i dodaje:
"Na Indijan Velsu, svi smo se isto zapitali. Ne samo ko će da osvoji trofej, nego ko će da iskuša Janika Sinera i Karlosa Alkarasa. Danil je dao prilično čvrst odgovor. Pobedio je Karlosa u polufinalu, a onda je gurao Janika do maksimuma i limita finalu. Mislim da je to legitimno pitanje. Da budem jasan, ne mora da bude trećeg čoveka. Možda ga bude, možda bude i velike četvorke, a možda ćemo pričekati na izazove od nove generacije. Ipak, ako gledamo ko može da ih izazove, onda je Danil jedno od imena koje se ističe. Njegov nivo je veliki".