Slušaj vest

Najstariji teniski grend slem turnir Vimbldon prvi put će ove godine koristiti video tehnologiju, saopštili su danas organizatori. Video tehnologija biće postavljena na Centralnom terenu i Terenu broj jedan za sve mečeva, kao i na još četiri terena za mečeve u singlu, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Neće biti ograničenja u broju zahteva igrača za proverom odluke.

Finale Vimbldona Janik Siner - Karlos Alkaraz Foto: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pregled će biti dozvoljen na kraju poena ako igrač smatra da je njegov protivnik možda kriv za ometanje.

Igrači će moći da ospore određene odluke glavnog sudije, kao što to već mogu da urade na Australijan openu od 2025. i Ju Es openu od 2023. godine.

Video pregled je odvojen od automatske elektronske kontrole linija, koja se od prošle godine koristi na Vimbldonu za određivanje da li su loptice u terenu ili u autu.

Takmičenje na trećem grend slem turniru u sezoni održaće se od 29. juna do 12. jula u Londonu.

Kurir sport / Beta

 BONUS VIDEO:

