Ijala je 2025. dobila vajld kard za glavni žreb i maksimalno iskoristila šansu – stigla je do polufinala pobedama nad nosiocima poput Jelene Ostapenko, Medison Kiz i Ige Švjontek.

Nakon tog uspeha, njen telefon bio je zatrpan porukama poznatih ličnosti, među kojima se našao i Rafael Nadal, sa kojim je već imala kontakt kroz njegovu akademiju na Majorki.

"Telefon mi je stalno zvonio i trudila sam se da ga ne gledam previše. Rafa mi je poslao poruku, ali je nisam videla četiri dana", otkrila je Ijala godinu dana kasnije.

Danas, godinu dana kasnije, Filipinka se već probila među 30 najboljih teniserki sveta, a može da se pohvali i time da je bila prva osoba sa kojom je Nadal ponovo zaigrao tenis nakon povlačenja 2014. godine.

Tek nakon četiri dana shvatila je da joj je pisao jedan od najvećih tenisera svih vremena, što je za nju bio šok.

"Ostavila sam ga na 'seen' četiri dana i zamalo sam umrla. Ali bio je sjajan. Razumeo je".

