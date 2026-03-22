Drugi teniser sveta, Italijan Janik Siner plasirao se u treće kolo masters turnira u Majamiju pošto je pobedio Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine sa 6:3, 6:3.
Tenis
JANIK SINER RUTINSKI DO TREĆEG KOLA MAJAMIJA: Džumhur bez rešenja protiv Italijana
Siner je protiv 76. igrača sveta slavio posle 70 minuta igre.
Italijan je napravio brejk već na startu meča, u drugom gemu, i taj jedan brejk mu je bio dovoljan da osvoji prvi set, dok je u drugom dva puta oduzimao servis rivalu.
Siner će u narednom kolu igrati protiv pobednika meča Korentin Mute - Tomaš Mahač.
(Beta)
