Na Vimbldonu će ove godine prvi put biti korišćena video tehnologija, saopštili su organizatori turnira.

Video tehnologija biće postavljena na centralnom terenu, terenu broj jedan i još na četiri terena na kojima će se igrati mečevi u singl konkurenciji.

Igrači će imati mogućnost da zatraže video proveru kada god smatraju da su oštećeni.

Nova tehnologija funkcioniše nezavisno od elektronske kontrole linija terena, koja se koristi od prošle godine.