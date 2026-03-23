I čuvar tradicije, Vimbldon, popustio je pred modernizacijom.
Tenis
VELIKA PROMENA NA VIMBOLDONU: Uvodi se video tehnologija!
Slušaj vest
Na Vimbldonu će ove godine prvi put biti korišćena video tehnologija, saopštili su organizatori turnira.
Video tehnologija biće postavljena na centralnom terenu, terenu broj jedan i još na četiri terena na kojima će se igrati mečevi u singl konkurenciji.
Igrači će imati mogućnost da zatraže video proveru kada god smatraju da su oštećeni.
Nova tehnologija funkcioniše nezavisno od elektronske kontrole linija terena, koja se koristi od prošle godine.
Reaguj
Komentariši