Karlos Alkaras doživeo je šokantan poraz od Sebastijana Korde u Majamiju, eliminisan je iz Mastersa nakon napetog meča.
Prvi teniser sveta Karlos Alkaras doživeo je šokantan poraz u trećem kolu Mastersa u Majamiju.
Karlosa Alkarasa je zaustavio Sebastijan Korda u meču koji je trajao dva časa i 20 minuta, a zvaršen je rezultatom 2-1 za Amerikanca – 6:3, 5:7, 6:4.
Kordi, trenutno 36. teniseru sveta, to je druga pobeda u karijeri nad Alkarasom, a međusobni skor je sada 4-2 za Španca.
