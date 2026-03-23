Težak poraz doživeo je bivši finalista Rolan Garosa i Australijan opena.
TEŠKA BLAMAŽA CICIPASA! Čuveni Grk uzeo samo jedan gem, protivnik ga razmontirao! (VIDEO)
Grčki teniser Stefanos Cicipas neslavno je završio učešće na Mastersu u Majamiju.
Francuski teniser Artur Fis u trećem kolu turnira u Majamiju deklasirao je bivšeg finalistu Rolan Garosa i Australijan opena - 6:0, 6:1.
Grčki teniser Stefanos Cicipas Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
Da, dobro ste videli - samo jedan gem osvojio je favorizovani grčki as.
Cicipas nije bio ni bleda senka igrača, koji je u prethodnoj rundi savladao šestog na svetu - Aleksa Deminora. Na ovom meču bio je katastrofalan. Imao je samo 50 odsto ubačenog prvog servisa i 52 odsto osvojenog, ali i svega 26 procenata dobijenog drugog. I njegov ritern bio je očajan na ovom meču - osvojio je samo dva poena.
Fis, koji je odigrao jedan od najboljih mečeva u sezoni, u narednom kolu odmeriće snage sa teniserom iz Monaka, Valentinom Vašerom.
