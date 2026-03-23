"Ponekad život i sport donose ovakve trenutke. Majami je bio izazov za mene. Osećam razočaranje, gorčinu i naravno odgovornost za svoj nastup na terenu. Takođe sam naučila mnogo važnih lekcija i mislim da je to veoma ljudski. Uzevši to u obzir, nakon mnogo meseci saradnje sa mojim trenerom Vimom Fisetom, odlučila sam da krenem drugim putem. Bilo je to intenzivno vreme puno izazova i mnogih važnih iskustava. Zahvalna sam na njegovoj podršci, iskustvu i svemu što smo zajedno postigli, uključujući i jedan od mojih najvećih sportskih snova", navela je Švjontek u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Iga Švjontek protiv Medison Ingliš Foto: Mark Baker/AP, Asanka Brendon Ratnayake/AP

Švjontek je saradnju sa Fisetom, koji joj je bio trener od oktobra 2024. godine, raskinula nakon eliminacije u drugom kolu mastersa u Majamiju.

Poljska teniserka je sa Fisetom kao svojim trenerom osvojila tri WTA titule - u Sinsinatiju, Južnoj Koreji i na Vimbldonu.

"Vim, hvala ti na ovom vremenu i za sve lekcije koje sam naučila zahvaljujući tebi. Želim ti sve najbolje, i profesionalno, i privatno", dodala je Švjontek.

