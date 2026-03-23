"Ponekad život i sport donose ovakve trenutke. Majami je bio izazov za mene. Osećam razočaranje, gorčinu i naravno odgovornost za svoj nastup na terenu. Takođe sam naučila mnogo važnih lekcija i mislim da je to veoma ljudski. Uzevši to u obzir, nakon mnogo meseci saradnje sa mojim trenerom Vimom Fisetom, odlučila sam da krenem drugim putem. Bilo je to intenzivno vreme puno izazova i mnogih važnih iskustava. Zahvalna sam na njegovoj podršci, iskustvu i svemu što smo zajedno postigli, uključujući i jedan od mojih najvećih sportskih snova", navela je Švjontek u objavi na društvenoj mreži Instagram.