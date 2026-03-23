Poraz Medvedeva, prethodno i Karlos Alkaras je eliminisan.
SENZACIJA U MAJAMIJU! Ispao Danil Medvedev!
Argentinski teniser Fransisko Serundolo eliminisao je Danila Medvedeva sa Mastersa u Majamiju.
Serundolo je pobedio sa 2-1 u setovima, tačnije 6:0, 4:6, 7:5 i za dva sata i 17 minuta napravio veliko iznenađenje.
Danil Medvedev na meču protiv Džeka Drejpera Foto: Mark J. Terrill/AP, JOHN G. MABANGLO/EPA
Serundolo će u narednoj rundi igrati protiv Umbera i pobednik će ostvariti plasman u četvrtfinale Majamija.
