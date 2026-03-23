Četvrta teniserka sveta Amerikanka Koko Gof plasirala se u četvrtfinale turnira u Majamiju, pošto je danas posle tri seta pobedila Rumunku Soranu Kristeu 6:4, 3:6, 6:2.

Ona je pobedila 35. igračicu na WTA listi posle dva sata i tri minuta.

Koko Gof na meču protiv Elene Svitoline Foto: Dita Alangkara/AP

 U četvrtfinalu, Gof će igrati protiv bolje iz duela Anisimova - Benčić.

Plasman u četvrtfinale obezbedila je i Kanađanka Viktorija Mboko, nakon što je posle tri seta pobedila Ruskinju Miru Andrejevu 7:6(4), 4:6, 6:0.

Mboko, deveta teniserka sveta, pobedila je 10. igračicu na WTA listi posle dva sata i 20 minuta.

Ona će u četvrtfinalu igrati protiv Čehinje Karoline Muhove, koja je posle dva seta pobedila Filipinku Aleksandru Ealu 6:0, 6:2, posle sat i minut igre.

U četvrfinale se plasirala i Amerikanka Hejli Baptist, nakon pobede nad Letonkom Jelenom Ostapenko 2:0 (6:3, 6:4).

