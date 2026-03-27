Slušaj vest

Zategnuto telo, fokusiran pogled i energija koja podseća na dane kada je harala svetskim terenima – mnogi su odmah pomislili isto: da li se Ana sprema za veliki povratak?

Komentari su počeli da pljušte munjevitom brzinom! „Vrati se, nedostaješ tenisu!“, „Kraljice vrati se na teren!“, „Vrati se odigraj jednu sezonu za nas!“ samo su neke od poruka koje su preplavile njenu objavu. Jasno je da fanovi širom sveta ne mogu da prebole njen odlazak iz profesionalnog sporta i da bi je rado ponovo gledali na najvećim turnirima.

Posebnu pažnju izaziva i činjenica da Ana deluje potpuno drugačije nego ranije. Nakon turbulentnog perioda i razvoda od proslavljenog nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera, mnogi primećuju da zrači novom energijom i samopouzdanjem, a i dalje izgleda kao da može da parira najboljima!

Ana Ivanović paparaco fotke

A da li je tako, videćemo uskoro.

Naime Nemica Anđelik Kerber, odigraće svoj zvanični oproštajni meč 20. juna u Bad Homburgu, a protivnica će joj biti dugogodišnja prijateljica i takođe bivša „broj jedan“, srpkinja Ana Ivanović, prenosi nemački "BILD".

Spektakl je zakazan za 15.30 časova na terenima gde istog dana počinje WTA turnir na travi, čija je Kerber sportska direktorka. Iako se Kerber zvanično povukla nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, odlučila je da poslednji put uzme reket u ruke pred domaćom publikom u ambijentu koji za nju ima poseban značaj.

Uprkos revijalnom karakteru i velikom prijateljstvu, Nemica naglašava da popusta pre Ani neće biti.

"Nas dve jedna drugoj nećemo popustiti ni milimetar na terenu, čak ni u našem poslednjem meču" poručila je bivša šampionka Vimbldona, Australijan opena i Ju-Es opena i takođe nekadašnja broj 1.