Italijanski teniser Janik Siner izborio je plasman u osminu finala Mastersa u Majamiju pobedom nad Francuzom Korentanom Muteom 2:0 (6:1, 6:4).

Siner je na ovom meču srušio neverovatan rekord koji je pre 10 godina postavio najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković. Naime, sa 25. i 26. uzastopno osvojenim gemom na turnirima serije 1000 Italijan je nadmašio Novakov rekord od 24 uzastopno dobijena seta.

Italijanski teniser - Janik Siner Foto: Harry How / Getty images / Profimedia

"Veoma sam srećan. Ovaj sport je nepredvidiv, trudimo se da zadržimo fokus koliko god možemo i videćemo šta nas čeka u narednom kolu", rekao je Siner nakon meča.

U narednom kolu Siner će igrati protiv Amerikanca Aleksa Mikelsena, koji je posle preokreta savladao Alehandra Tabila rezultatom 3:6, 6:3 i 6:4.