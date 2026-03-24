SINER SRUŠIO ĐOKOVIĆEV REKORD! Istorijska pobeda Italijana u Majamiju!
Italijanski teniser Janik Siner izborio je plasman u osminu finala Mastersa u Majamiju pobedom nad Francuzom Korentanom Muteom 2:0 (6:1, 6:4).
Siner je na ovom meču srušio neverovatan rekord koji je pre 10 godina postavio najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković. Naime, sa 25. i 26. uzastopno osvojenim gemom na turnirima serije 1000 Italijan je nadmašio Novakov rekord od 24 uzastopno dobijena seta.
"Veoma sam srećan. Ovaj sport je nepredvidiv, trudimo se da zadržimo fokus koliko god možemo i videćemo šta nas čeka u narednom kolu", rekao je Siner nakon meča.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
U narednom kolu Siner će igrati protiv Amerikanca Aleksa Mikelsena, koji je posle preokreta savladao Alehandra Tabila rezultatom 3:6, 6:3 i 6:4.