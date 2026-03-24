Češki teniser Jirži Lehečka plasirao se u četvrtfinale mastersa u Majamiju, pošto je u osmini finala pobedio sedmog igrača sveta Amerikanca Tejlora Frica posle tri seta, 6:4, 6:7, 6:2.
Tenis
MASTERS U MAJAMIJU: Lehečka i Landaluse u četvrtfinalu
Slušaj vest
Meč je trajao dva sata i 27 minuta.
Lehečka, 22. igrač sveta, uzeo je tri puta servis američkom teniseru, dok Fric nije osvojio nijedan brejk.
Češki teniser zabeležio je 10 asova, dok je Fric osvojio osam poena direktno iz servisa.
Lehečka će u četvrtfinalu igrati protiv 151. tenisera sveta Španca Martina Landalusea, koji je danas u osmini finala pobedio 36. igrača sveta Amerikanca Sebastijana Kordu posle tri seta, 2:6, 7:6, 6:4.
Meč između Landalusea i Korde trajao je dva sata i 28 minuta.
Landaluse je dva puta uzeo servis američkom teniseru, dok je Korda osvojio tri brejka.
(Beta)
Reaguj
Komentariši