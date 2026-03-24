Slušaj vest

Meč je trajao dva sata i 27 minuta.

Lehečka, 22. igrač sveta, uzeo je tri puta servis američkom teniseru, dok Fric nije osvojio nijedan brejk.

Češki teniser zabeležio je 10 asova, dok je Fric osvojio osam poena direktno iz servisa.

Lehečka će u četvrtfinalu igrati protiv 151. tenisera sveta Španca Martina Landalusea, koji je danas u osmini finala pobedio 36. igrača sveta Amerikanca Sebastijana Kordu posle tri seta, 2:6, 7:6, 6:4.

Meč između Landalusea i Korde trajao je dva sata i 28 minuta.

Landaluse je dva puta uzeo servis američkom teniseru, dok je Korda osvojio tri brejka.

(Beta)

Ne propustiteTenisSINER SRUŠIO ĐOKOVIĆEV REKORD! Istorijska pobeda Italijana u Majamiju!
Janik Siner u Indijan Velsu
TenisČETVRTA TENISERKA SVETA SE MUČILA: Gof preskočila Kirsteu posle tri seta
2806 AP Dita Alangkara.jpg
TenisSENZACIJA U MAJAMIJU! Ispao Danil Medvedev!
Danil Medvedev
TenisŠOK U SVETU TENISA! JEDNA OD NAJBOLJIH TENISERKI RASKINULA SARADNJU SA TRENEROM! Otkrila zbog čega je donela ovu odluku - njene reči odjekuju!
Iga Švjontek

Navijači Lila bakljama gađaju svoje fudbalere Izvor: Kurir