ITALIJANA NEMA KO DA POBEDI: Siner u četvrtfinalu mastersa u Majamiju
Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale mastersa u Majamiju, pošto je večeras u osmini finala pobedio 40. igrača sveta Amerikanca Aleksa Mikelsena posle dva seta, 7:5, 7:6.
Italijanski teniser - Janik Siner Foto: Harry How / Getty images / Profimedia
Meč je trajao sat i 41 minut.
Siner je dva puta uzeo servis američkom teniseru, dok je Mikelsen osvojio jedan brejk.
Italijanski teniser zabeležio je 15 asova, dok je Mikelsen osvojio tri poena direktno iz servisa.
Siner će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između 20. tenisera sveta Amerikanca Frensisa Tijafoa i 53. igrača sveta Francuza Teransa Atmana.
