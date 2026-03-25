Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Majamiju, pošto je  u osmini finala posle velike borbe pobedio Francuza Kventina Alisa 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).

Masters Majami, Aleksandar Zverev Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

Meč je trajao jedan sat i 45 minuta. 

Zverev će u četvrtfinalu igrati protiv Argentinca Fransiska Serundola, koji je nadigrao Francuza Uga Ambera 6:4, 6:3.

U preostalim mečevima četvrtfinala turnira u Majamiju sastaće se: Martin Landaluse (Španija) - Jirži Lehečka (Češka), Tomi Pol (SAD) - Artur Fis (Francuska) i Janik Siner (Italija) - Frensis Tijafo (SAD).

