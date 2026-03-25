Američka teniserka Koko Gof plasirala se u polufinale WTA turnira u Majamiju, pošto je danas u četvrtfinalu pobedila Belindu Benčić iz Švajcarske 6:3, 1:6, 6:3.

Meč je trajao dva sata i 15 minuta. 

"Prezadovoljna sam kako sam zadržala nerve u presudnim momentima. Što je meč odmicao ja sam bolje servirala", rekla je Amerikanka nakon meča.

Gof će u polufinalu igrati protiv Čehinje Karoline Muhove, koja je u utorak pobedila Kanađanku Viktoriju Mboko 7:5, 7:6 (7:5).

U preostala dva četvrtfinala sastaće se Arina Sabalenka (Belorusija) - Hejli Baptist (SAD) i Elena Ribakina (Kazahstan) - Džesika Pegula (SAD).

