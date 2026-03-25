Moderan i vrhunski tenis zahteva besprekornu disciplinu i savršenost svih poteza, od servisa, voleja, kretanja, anticipacije, pa do savršenog forhenda i bekhenda.

Međutim, nedavno su se pojavila dva vrlo talentovana klinca koji bi mogli da donesu tenisku revoluciju, jer nijedan od njih dvojice ne igra bekhend, što je gotovo nezamislivo u svetu tenisa.

Lukas Erera teniser koji igra bez bekhenda Foto: Printskrin/Instagram

Latino krv iz Nemačke

Prvi je Lukas Erera Sančez, dečak od 14 godina. Momčić hispano porekla veliki je teniski talenat i igra pod zastavom Nemačke. Njegov stil igre ne neobičan, lopticu udara isključivo forhendom, i sa leve i sa desne strane terena.

Lukas Erera Sančez rođen je u Nemačkoj, od oca koji je Čileanac i majke Argentinke, a njegov neobičan forhend izdvaja ga od vršnjaka na juniorskoj sceni. Umesto klasičnog bekhenda, Lukas menja ruku i uvek igra forhend, što je izuzetno retka pojava u savremenom tenisu.

Lukas Erera Foto: Printskrin/Instagram

Osvojio Nadalov turnir

Teniski analitičari kažu da Lukas ima veliki potencijal, što je posebno pokazao sa 13 godina, kada je na prestižnom juniorskom turniru "Les Petit As" eliminisao prvog nosioca i stigao do polufinala. Upravo na tom turniru nekada su se afirmisali i velikani poput Rafaela Nadala, što dodatno daje na značaju njegovim rezultatima.

Za specifičan stil igre Lukasa Erere zaslužan je njegov otac Horhe Erera, po struci neurolog, koji je od najranijeg detinjstva usmeravao sina da razvija forhend na obe strane. Porodica veliku pažnju posvećuje i obrazovanju - Lukas i njegov stariji brat svakodnevno treniraju u centru Nemačkog teniskog saveza u Hanoveru, ali je škola, kako ističu roditelji, i dalje prioritet.

Uzori Federe, Siner i Alkaraz

Kao uzore Lukas navodi Rodžera Federera, Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, a njegovi snimci sa turnira sve češće postaju viralni na društvenim mrežama.

Biće zanimljivo pratiti razvoj ovog mladog tenisera, jer sada ulazi u pubertet i trebalo bi videti kako će se razvijati njegovo telo.

Teodor Davidov igra forhend levom i desnom rukom Foto: Printskrin/Instagram

Bugarin iz Amerike

Drugi je Teodor Davidov, jedno od najfascinantnijih imena u svetu juniorskog tenisa, a razlog za to je potpuno nesvakidašnji stil igre koji je "zapalio" društvene mreže i naterao stručnjake da preispitaju osnove teniske tehnike.

Teodor je postao viralan jer je ambidekster – on podjednako dobro igra i levom i desnom rukom. Ono što ga izdvaja je to što on uopšte ne igra bekhend. Umesto da udari bekhend, on usred poena prebacuje reket iz ruke u ruku i svaki udarac igra kao forhend. Takođe, on može da servira obema rukama, što protivnike dovodi do ludila jer nikada nisu sigurni koji će ugao izabrati.

Tata tvorac igre

Teodor je rođen u Bugarskoj 2011. godine i takmiči se u kategoriji do 12 i 14 godina. Dok je bio dečak, njegova porodica preselila se u Kolorado, u SAD, gde je počeo da trenira tenis. Njegov otac, Kalin Davidov, ujedno mu je i trener i idejni tvorac ovog stila igre.

Otac je objasnio da su počeli da vežbaju igru obema rukama ne samo zbog tenisa, već i zbog razvoja obe hemisfere mozga i prevencije povreda (ravnomerno opterećenje tela).

Teodor Davidov Foto: Printskrin/Instagram

Internet atrakcija, ili teniski biser

Davidov nije samo "internet atrakcija", već veoma ozbiljan teniser. Redovno osvaja prestižne juniorske turnire u SAD, poput "Adidas Easter Bowl" turnira u kategoriji do 12 godina. Njegov stil igre mu daje neverovatan domet na terenu, jer sa oba krila može da udari loptu maksimalnom snagom i pod ekstremnim uglovima, što je sa bekhendom često teže izvodljivo.

Mnogi teniski analitičari su podeljeni kada je u pitanju njegova budućnosti. Optimisti veruju da bi on mogao da bude začetnik nove ere tenisa, jer "dva forhenda" znače veću snagu i manju ranjivost. Skeptici upozoravaju da će mu, kako bude prelazio u seniorsku konkurenciju gde je igra mnogo brža, nedostajati vreme da prebacuje reket iz ruke u ruku.

Marija Šarapova na Vimbldonu 2008. godine Foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Šarapova igrala bez bekhenda

Ono što je posebno zanimljivo, a kada je reč o Lukasu i Teodoru jeste da niko od tenisera ili teniserki, koji su u ranim danima igrali tenis sa obe ruke, jeste da nisu napravili rezultat u profesionalnom tenisu. Na početku karijere, ako dete Marija Šarapova je bila ambidekster, ali se kasnije opredelila da igra jednom rukom.

Rafael Nadal je prirodno desnoruk, ali je njegov stric i trener Toni Nadal od ranih godina insistirao da on igra levom rukom. I tako je stigao do najvećih uspeha, mada se dešavalo, da Rafa ponekad odigra "pasing šot" desnom rukom kada je u defanzivi.

Tenis igrao levom rukom, iako je rođen kao desnoruk - Rafael Nadal Foto: Dado Đilas

Menjanje ruke kroz istoriju

Japanka Kimiko Date rođena je kao levoruka, ali je u ranoj mladosti naučena da igra desnom rukom (u skladu sa japanskom tradicijom tog vremena). To joj je dalo neverovatnu koordinaciju i specifičan stil igre sa obe strane.

Luk Jensen, američki dubl igrač iz 90-ih, poznat pod nadimkom "Dual Hand Luke". On je bio jedan od retkih koji je mogao da servira brzinom od preko 200 km/h obema rukama. Često bi u sred meča promenio ruku kojom servira samo da bi zbunio protivnike.

Beverli Bejker Flejc finalistkinja Vimbldona iz 1955. godine bila je prava preteča Teodora Davidova i Lukasa Erere. Ona je takođe igrala sa dva forhenda i stalno je menjala ruku kojom drži reket, što je u to vreme bilo potpuno nečuveno.