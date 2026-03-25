Poznati teniski stručnjak, Patrik Muratoglu, prokomentarisao je neuspehe Karlosa Alkaraza na Mastersima u Indijan Velsu i Majamiju.

U Indijan Velsu Španac je u polufinalu izgubio od Danila Medvedeva, a samo par dana kasnije doživeo je šokanatan poraz od Sebastijana Korde u trećem kolu Mastersa u Majamiju.

Muratoglu ima zanimljivo objašnjenje za to.

"Ja mislim da je Alkarasu dosadno. Ovaj momak ima već sedam gren slemova, osvojio je i puno mastersa 1.000 i to ga više ne interesuje toliko", kaže on i dodaje:

"Takođe mislim da to može predstavljati veliku opasnost za njegovu karijeru u narednim godinama. Možda ni on sam nije toga svestan, niti sebi kaže, nije mi mnogo važno, ali jednostavno izgubi koncentraciju".