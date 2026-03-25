Artur Fils, mladi francuski teniser, skrenuo je pažnju javnosti na sebe posle ubedljive pobede nad Stefanosom Cicipasom na mastersu u Majamiju, kada je slavio rezultatom 6:0, 6:1.

Artur Fils igraće četvrtfinale mastersa na Floridi, a on je drugi Francuz, posle Žoa-Vilfrida Conge, koji je postigao taj cilj u dve uzastopne godine u Majamiju.

Artur Fils francuski teniser na mastersu u Majamiju Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prelom pršljena

Evidentan je napredak Artura Filsa (21) na početku sezone, posebno posle dugog odsustva sa terena zbog povrede leđa. Imao je Francuz preloma pršljena.

Dok čeka četvrtfinalni meč u Majamiju i okršaj sa Amerikancem Tomijem Polom, Artur Fils pričao je o najboljim teniserima sveta. A, šalio se i na račun svoje nove frizure.

- Pre dva meseca sam rekao ocu. U tenisu već postoje Karlos Alkaraz, Novak Đoković i Janik Siner. Karlos je Majkl Džordan, Siner je Kobi Brajant. Morao sam da donesem nešto novo. Samog Alena Ajversona (na kojeg mnogo podseća s obzirom na firzuru op.a.) - rekao je Artur Fils za Tenis kanal.

Prija mu Florida

Francuz ne krije da uživa dok igra tenis.

- Zabavljam se na Floridi. Zaista uživam igrajući ovde. Sa svojim sam timom, a pridružilo mi se i mnogo prijatelja. Majka me podržava iz Pariza - kazao je Fils i nastavio:

- Volim da igram velike turnire i pobeđujem u velikim mečevima. Još pokušavam da stignem do svog prvog polufinala masters 1000, nešto što nikada nisam postigao.