Beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se prošle noći u polufinale turnira u Majamiju pošto je pobedila Amerikanku Hejli Baptist sa 6:4, 6:4.

Prva teniserka sveta je protiv 45. na WTA listi slavila posle sat i 20 minuta igre.

Sabalenka će u polufinalu Majamija igrati protiv druge teniserke sveta, Kazahstanke Elene Ribakine i to će biti njihov 17. međusobni duel.

"Definitivno će biti borba. Uvek je borba, uvek je izazov. Mislim da se međusobno guramo do krajnjih granica i da uvek pružamo najbolji tenis", rekla je Sabalenka, koja trenutno vodi sa 9:7 u duelima protiv Ribakine. U drugom polufinalu igraju Amerikanka Koko Gof i Čehinja Karolina Muhova.

