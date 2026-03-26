Artur Fis se plasirao u polufinale turnira u Majamiju, pobedivši Tomija Pola nakon velike borbe.
TENISKI MEČ KAKAV SE NE PAMTI! Francuz i Amerikanac preredili spektakl za pamćenje...
U muškom delu turnira u Majamiju, 21-godišnji Francuz Artur Fis plasirao se u polufinale pošto je pobedio domaćeg igrača Tomija Pola sa 6:7(3), 7:6(4), 7:6(6).
Tri seta - svi završeni posle taj-brejka. I to posle neverovatne borbe i drage.
Trenutno 31. teniser sveta je do svog prvog masters polufinala stigao posle dva sata i 47 minuta velike borbe. Fis je na putu do polufinala spasio četiri vezane meč lopte u taj-brejku odlučujućem setu.
Fis će u polufinalu igrati protiv češkog tenisera Jiržija Lehečke. Biće to njihov četvrti duel, a Francuz trenutno vodi sa 2:1 u pobedama.
