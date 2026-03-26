Hamad Međedović je do trijumfa stigao posle tri seta rezultatom 6:4, 3:6, 7:5

Novopazarac, koji je kao 115. na ATP listi postavljen za petog nosioca na jugu Italije, eliminisao je 220. na svetu Sakelaridisa posle dva časa i 35 minuta.

Sakelaridis je u trećem setu pri vođstvu od 5:4 sevirao za pobedu, ali je Međedović vratio brejk i nešto kasnije iskoristio treću meč loptu za trijumf u osmini finala.

Međedović je prethodno u prvom kolu turnira u Napulju za dva sata i 22 minuta savladao 316. sa ATP liste kvalifikanta iz Češke Hinjeka Bartona u tri seta 6:3, 4:6, 7:6.

Hamad Međedović Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Naredni Međedovićev rival je treći favorit i 90. igrač planete Aleksandar Miler iz Francuske.

Miler je posle preokreta u osmini finala posle tri seta 4:6, 7:6, 6:4, dobio Italijana Katla Alberta Kanijata, koji je 327. na ATP listi.

ATP čelendžer iz serije 125 u Napulju igra se na šljaci za nagradni fond od 203.900 evra.

