Slušaj vest

Naime Nemica Anđelik Kerber, odigraće svoj zvanični oproštajni meč 20. juna u Bad Homburgu, a protivnica će joj biti dugogodišnja prijateljica i takođe bivša „broj jedan“, srpkinja Ana Ivanović, prenosi nemački "BILD".

1/3 Vidi galeriju Ana Ivanović paparaco fotke Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Spektakl je zakazan za 15.30 časova na terenima gde istog dana počinje WTA turnir na travi, čija je Kerber sportska direktorka. Iako se Kerber zvanično povukla nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine, odlučila je da poslednji put uzme reket u ruke pred domaćom publikom u ambijentu koji za nju ima poseban značaj.

Kerber, koja je u karijeri osvojila 14 titula i ostvarila 683 pobede, ističe da nije bilo dileme koga će pozvati za poslednji meč.

"Veoma se radujem susretu sa Anom, jer na neki način ovaj meč zatvara krug. Poznajemo se veoma dugo; ona je jedna od mojih najboljih prijateljica i provele smo mnogo vremena zajedno na terenu i van njega", izjavila je Kerber.

Uprkos revijalnom karakteru i velikom prijateljstvu, Nemica naglašava da popusta pre Ani neće biti.

"Nas dve jedna drugoj nećemo popustiti ni milimetar na terenu, čak ni u našem poslednjem meču" poručila je bivša šampionka Vimbldona, Australijan opena i Ju-Es opena i takođe nekadašnja broj 1.